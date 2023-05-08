Происшествия 08 мая 2023, 18:21 Украинские боевики обстреляли село в Белгородской области Губернатор Гладков: село Сподарюшино Белгородской области попало под обстрел ВСУ Губернатор Гладков / Telegram-канал

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Украинские военные обстреляли село Сподарюшино в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Село Сподарюшино Грайворонского городского округа попало под обстрел ВСУ. Снаряд попал в частный жилой дом, осколки посекли крышу, разрушили стену и выбили окна», — написал он.

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Гладков подчеркнул, что местные жители не пострадали.

«Пожилые люди уже переехали в соседнее село, поэтому в доме никого не было», — добавил губернатор.

Населенные пункты Белгородской области часто становятся объектом атак со стороны украинских националистов.

Ранее в понедельник, 8 марта, под огнем боевиков оказался хутор Леоновка в Валуйском городском округе, сообщал RT.

Один из снарядов ВСУ попал во двор детского сада, взрывная волна выбила стекла в дошкольном учреждении. Другой снаряд взорвался на территории сельскохозяйственного предприятия.