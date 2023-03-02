Важное 02 марта 2023, 18:18 Украинские боевики обстреляли село Устинка в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: село Устинка попало под удар ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные ударили по селу Устинка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Устинка. Пострадавших нет», — написал он.

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После атаки повреждения получили линии электропередачи и один частный дом. Сейчас на месте работают сотрудники аварийных служб. Их задача — оперативно устранить последствия.

Село Устинка не первый раз попадает под обстрел ВСУ. Украинские военные нанесли удар по населенному пункту 28 февраля. Гладков сообщил, что в результате происшествия из местных жителей никто не пострадал. Повреждения получили газопровод и линия электропередачи населенного пункта.

Днем ранее стало известно об ударах Вооруженных сил Украины по селу Зерново Суземского района Брянской области. Как отметил глава региона Александр Богомаз, в результате случившегося загорелся один из частных домов.