23 февраля 2024, 18:56
Украинские боевики обстреляли село под Курском
Старовойт: ВСУ атаковали село Волфино в Курской области
Вооруженные силы Украины 23 февраля обстреляли село Волфино Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.
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В этот же день дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над регионом. Никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. При этом Старовойт предупредил жителей, что ни в коем случае нельзя приближаться к обломкам дронов и трогать их — они могут взорваться.
Ранее ВСУ сбросили взрывное устройство рядом с жилым домом в Шебекине. Ударом посекло легковой автомобиль и забор. На место случившегося прибыли оперативные службы.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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