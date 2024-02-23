Происшествия 23 февраля 2024, 18:56 Украинские боевики обстреляли село под Курском Старовойт: ВСУ атаковали село Волфино в Курской области Pxhere

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Вооруженные силы Украины 23 февраля обстреляли село Волфино Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

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В этот же день дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над регионом. Никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. При этом Старовойт предупредил жителей, что ни в коем случае нельзя приближаться к обломкам дронов и трогать их — они могут взорваться.

Ранее ВСУ сбросили взрывное устройство рядом с жилым домом в Шебекине. Ударом посекло легковой автомобиль и забор. На место случившегося прибыли оперативные службы.