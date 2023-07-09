Происшествия 09 июля 2023, 16:44 Украинские боевики обстреляли российский монастырь Mash: ВСУ атаковали Успенский Каменский монастырь в Брянской области РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар по частично разрушенному Успенскому Каменскому монастырю в населенном пункте Забрама Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, националисты ударили по религиозному объекту около полудня в воскресенье, 9 июля, выпустив не менее восьми мин.

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Повреждения получили линии электропередачи и частный дом. Среди местных жителей никто не пострадал, строения монастыря остались целыми.

Успенский Каменский монастырь основали в XVII веке, ранее в нем хранили Тихвинскую икону Божией Матери, одну из самых почитаемых среди верующих.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны сбила две ракеты над регионом, обломки одной из них упали на пилораму в поселке Бытошь.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что за прошлые сутки ВСУ выпустили по территории региона не менее 40 снарядов.