Важное 17 февраля 2023, 14:12 Украинские боевики обстреляли поселок в Курской области Губернатор Старовойт сообщил об атаке ВСУ на поселок Краснооктябрьский в Курской области РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, всего по населенному пункту зафиксировали пять прилетов, никто из мирных жителей не пострадал.

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«Осколками посекло забор, фасад и крышу одного домовладения. Без электричества осталась часть поселка», — отметил губернатор.

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Старовойт уточнил, что ремонтные бригады уже приступили к устранению полученных повреждений электросети.

Это уже вторая атака националистов на Курскую область за сутки. Ранее они выпустили не менее 15 снарядов по населенным пунктам Гуево и Горналь, обошлось без пострадавших. Глава региона подчеркивал, что ситуация на границе находится под полным контролем российских военных.

В понедельник ВСУ также атаковали село Алексеевка, снаряды повредили электроподстанцию.