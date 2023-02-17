17 февраля 2023, 14:12
Украинские боевики обстреляли поселок в Курской области
Губернатор Старовойт сообщил об атаке ВСУ на поселок Краснооктябрьский в Курской области
Украинские военные обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
По его словам, всего по населенному пункту зафиксировали пять прилетов, никто из мирных жителей не пострадал.
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«Осколками посекло забор, фасад и крышу одного домовладения. Без электричества осталась часть поселка», — отметил губернатор.
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Старовойт уточнил, что ремонтные бригады уже приступили к устранению полученных повреждений электросети.
Это уже вторая атака националистов на Курскую область за сутки. Ранее они выпустили не менее 15 снарядов по населенным пунктам Гуево и Горналь, обошлось без пострадавших. Глава региона подчеркивал, что ситуация на границе находится под полным контролем российских военных.
В понедельник ВСУ также атаковали село Алексеевка, снаряды повредили электроподстанцию.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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