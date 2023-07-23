Происшествия 23 июля 2023, 17:23 Украинские боевики обстреляли поселок в Курской области Губернатор Богомаз: поселок Полевые Новоселки попал под обстрел ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли поселок Полевые Новоселки Суземского района Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Жилое домовладение получило повреждения в результате обстрела, нарушено электроснабжение. Пострадавших нет», — написал он.

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Богомаз уточнил, что в настоящее время электричество отсутствует в поселке Полевые Новоселки и селе Павловичи. На место уже выехали аварийные и оперативные службы.

Населенные пункты Брянской области неоднократно попадают под атаки со стороны украинских боевиков. В пятницу, 14 июля, жертвой обстрела стала пенсионерка в поселке Белая Березка, еще три человека получили ранения легкой степени тяжести.

Днем ранее, 13 июля, ВСУ атаковали завод «Консервсушпрод» в городе Стародуб, повредив шиферную крышу промышленного здания.