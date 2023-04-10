Происшествия 10 апреля 2023, 10:43 Украинские боевики обстреляли поселок в ДНР СЦКК: ВСУ выпустили пять натовских снарядов по Озеряновке в ДНР РИА «Новости»

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Украинские военные утром в понедельник выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по поселку Озеряновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.

Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Леонидовка. О пострадавших и разрушениях официально пока что не сообщалось.

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Снаряды калибра 155 миллиметров в основном стоят на вооружении стран НАТО, украинские военные активно используют их для обстрелов мирных городов и поселков Луганской и Донецкой народных республик.

После начала специальной операции западные страны также поставили боевикам французские САУ Caesar, польские САУ Krab и немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, использующие снаряды этого калибра.

Днем ранее украинские военные нанесли удар по населенному пункту Ясиноватая в ДНР, выпустив за пять минут 30 снарядов.