Происшествия 25 апреля 2023, 08:44 Украинские боевики обстреляли поселок в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил об обстреле поселка Ленинский со стороны ВСУ Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / Telegram

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Украинские военные утром 25 апреля атаковали поселок Ленинский Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал.

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«После прилетов повреждения получили заборы, фасады и остекление в двух частных домовладениях, пострадала линия электропередач», — написал глава области.

Гладков отметил, что оперативные и аварийные службы уже выехали на место ЧП для устранения последствия обстрела.

Белгородская область часто попадает под обстрелы со стороны националистов. Днем ранее, 24 апреля, ВСУ нанесли удар по хутору Мухин и селу Ясные Зори. Местные жители ранений не получили, пострадали жилая застройка и хозяйственные постройки.

Также ранее стало известно, что на улице Шаландина в Белгороде обнаружили взрывоопасный предмет, которым оказалась авиабомба. Снаряд аккуратно извлекли из земли, вывезли на полигон и уничтожили.