13 февраля 2023, 14:11
Украинские боевики обстреляли поселок в Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области
Украинские боевики нанесли удар по поселку Красное в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под огнем оказалось здание школы, осколки выбили стекла и посекли фасад», — написал он.
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Гладков напомнил, что все образовательные учреждения в регионе находятся на дистанционном обучении.
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«Оперативные службы и глава муниципального образования продолжают подомовой обход территории», — добавил губернатор.
Поселок Красное находится в Красненском районе Белгородской области, по состоянию на 2010 год в нем проживали около двух тысяч человек.
Населенные пункты региона регулярно попадают под обстрелы со стороны украинских боевиков. За сутки 11 февраля ВСУ трижды ударили по городу Щебекино и селу Новая Таволжанка.
На этом фоне в начале февраля власти региона бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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