Происшествия 13 февраля 2023, 14:11 Украинские боевики обстреляли поселок в Белгородской области Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские боевики нанесли удар по поселку Красное в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Под огнем оказалось здание школы, осколки выбили стекла и посекли фасад», — написал он.

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Гладков напомнил, что все образовательные учреждения в регионе находятся на дистанционном обучении.

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«Оперативные службы и глава муниципального образования продолжают подомовой обход территории», — добавил губернатор.

Поселок Красное находится в Красненском районе Белгородской области, по состоянию на 2010 год в нем проживали около двух тысяч человек.

Населенные пункты региона регулярно попадают под обстрелы со стороны украинских боевиков. За сутки 11 февраля ВСУ трижды ударили по городу Щебекино и селу Новая Таволжанка.

На этом фоне в начале февраля власти региона бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности.