Происшествия 15 марта 2024, 22:29 Украинские боевики обстреляли поселок Теткино в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, загорелся дом Freepik

Читать 360tv в

Украинские боевики обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, загорелся частный дом. Об этом в своем в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Пожарные расчеты будут на месте, как только это будет безопасно. Собственнику окажем помощь в восстановлении имущества», — уточнил глава региона.

Реклама

Приграничный поселок Теткино регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. При этом украинские националисты периодически пытаются прорваться на территорию России в районе этого населенного пункта. Так, недавно журналист Семен Пегов опубликовал кадры боя российских военных и бойцов Пограничной службы ФСБс ВСУ в районе Теткино.

Ранее Старовойт сообщил о повреждениях трех домов и газовой трубы в селе Гоголевка Суджанского района, полученных в результате обстрела ВСУ. Из жителей никто не пострадал.