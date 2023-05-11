Происшествия 11 мая 2023, 07:50 Украинские боевики обстреляли поселок Гольмовский в ДНР Глава Горловки Приходько показал фотографии обстрелянных ВСУ домов в ДНР РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Гольмовский в Никитовском районе Горловки. Последствия в своем Telegram-канале показал глава Горловки Иван Приходько.

«Последствия обстрела поселка Гольмовский (Никитовский район) Горловки со стороны ВФУ. <…> Благо без пострадавших», — подписал он фотографии разрушенных жилых домов.

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На улице Мушкетовская зафиксировали прямое попадание украинского снаряда в дом № 12. На Загородной украинская ракета пробила крышу жилого строения и перебила газопровод.

Кроме того, повреждения получили дома в переулке Шопена и на Школьной площадке. Также зафиксировали разрывы снарядов ВСУ в парковой зоне поселка.

Ранее при обстреле Гольмовского разрушения получили дома по улицам Газеты «Искра» и Южная. Приходько подчеркнул, что только по счастливой случайности никто из местных жителей не пострадал.