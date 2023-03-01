Происшествия 01 марта 2023, 10:49 Украинские боевики обстреляли Новую Каховку Администрация Новой Каховки сообщила об одном пострадавшем в результате обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные утром в среду нанесли удар по Новой Каховке, пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.

«В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ пострадал магазин электротоваров. Продавец получил ранения левого бедра и правой голени, ему оказали медицинскую помощь», — сообщили в администрации.

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Также под огнем националистов оказались городской центральный рынок и здание горгаза.

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«Снаряды ВСУ повредили газопровод на улице Щорса. Усилиями сотрудников Херсонгаза все повреждения устранили, возобновив газоснабжение», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в ночь на 28 февраля националисты выпустили 47 снарядов по шести населенным пунктам Херсонской области. Удары пришлись по населенным пунктам Днепряны, Каиры, Любимовка, Таврийск, Новая Каховка и Каховка.