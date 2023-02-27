Происшествия 27 февраля 2023, 07:33 Украинские боевики обстреляли населенный пункт в ЛНР из HIMARS СЦКК ЛНР: ВСУ атаковали Перевальск из РСЗО HIMARS РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие нанесли удар по населенному пункту Перевальск в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Всего националисты выпустили две ракеты. В результате обстрела повреждения получили газопровод, линия электропередач, остекление ремонтно-механического завода и остекление жилого многоквартирного дома.

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Ранее стало известно, что за год проведения специальной операции, жертвами ВСУ стали 657 жителей республики. Всего украинские боевики выпустили по мирным населенным пунктам свыше 11 тысяч снарядов разного калибра, в том числе 696 ракет из американской системы HIMARS.

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В результате обстрелов пострадали 3844 частных домостроения в ЛНР, 457 гражданских объектов, среди которых 22 медицинских и 99 образовательных учреждений.