Происшествия 13 мая 2023, 12:02 Украинские боевики обстреляли кафедральный собор в Горловке Мэр Горловки Приходько: обстрелы ВСУ повредили купол Богоявленского кафедрального собора РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали центр Горловки, снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, повреждения получил купол собора, а также сооружения на территории заведения.

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«Предварительно, обошлось без пострадавших», — отметил Приходько.

Мэр Горловки добавил, что снаряды ВСУ повредили трансформаторную подстанцию и дом по улице Кирова.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило в Telegram-канале, что в 11:10 украинские националисты произвели обстрел Горловки со стороны населенного пункта Дзержинск. Всего они выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра.

В субботу, 13 мая, украинские военные нанесли удар по поселку шахты имени Ленина в Горловке, во время атаки никто из жителей не пострадал.