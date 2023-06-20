Эксклюзив 20 июня 2023, 15:50 Украинские боевики обстреляли хутор в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли хутор Леоновка в Валуйском городском округе Pxhere

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Украинские военные атаковали хутор Леоновка в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Хутор Леоновка попал под обстрел ВСУ, пострадавших среди мирных жителей нет», — написал он.

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Гладков уточнил, что снаряды националистов повредили два частных жилых дома.

«Пострадала хозяйственная постройка, заборы. Выбиты стекла, посечены фасады и крови», — добавил губернатор.

Глава региона отметил, что аварийные и оперативные службы уже прибыли на место ЧП, начался подомовой обход территории.

Днем ранее 19 июня, под огнем боевиков оказался город Валуйки в Белгородской области. Гладков уточнял, что снаряды боевиков из реактивной системы залпового огня «Град» повредили 18 домов, 60 квартир и 33 автомобиля. Ранения получили восемь местных жителей, погибших нет.