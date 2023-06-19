Происшествия 19 июня 2023, 10:53 Украинские боевики обстреляли хутор в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора Балки в Белгородской области Соцсети

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Украинские националисты обстреляли хутор Балки в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, во время атаки никто из мирных жителей не пострадал.

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«Осколки повредили линию электропередач и остекление в одном частном домовладении», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что на место происшествия выехали оперативные службы и приступили к подомовому обходу.

Ранее в понедельник украинские военные атаковали поселки Попово-Лежачи и Теткино в Курской области. Губернатор Роман Старовойт сообщал, что из местных никто не пострадал, однако снаряды ВСУ повредили линии электропередач, автомобили и частные хозяйственные постройки.

Президент России Владимир Путин заявлял, что атаки националистов по жилым кварталам не несут в себе никакого военного смысла.