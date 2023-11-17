Происшествия 17 ноября 2023, 16:23 Украинские боевики обстреляли Херсонскую область ракетами Storm Shadow Сальдо: ВСУ нанесли ракетный удар по Чаплинскому району Херсонской области Madeleine Kelly/Keystone Press Agency

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Украинская армия атаковала крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства Чаплинский район Херсонской области. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, российские средства радиоэлектронной борьбы подавили систему управления ракет. Один из снарядов ВСУ влетел в нежилое здание, а второй рухнул в открытом пространстве.

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«Из людей никто не пострадал», — сообщил губернатор.

Ранее военный эксперт Алексей Борзенко рассказал о попытках боевиков ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Он отметил, что ВС России уничтожают противника на открытой воде, и переброска украинских военных сорвалась.

Если армия Украины продолжит переправлять через реку боевиков, то потери ВСУ составят от 300 до 800 человек в день, указал аналитик. Он подчеркнул, что российские войска эффективно держат линию обороны и не позволят украинским военным прорвать ее. Борзенко добавил, что целых рот ВС Украины в этом районе почти не осталось.