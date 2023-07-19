Важное 19 июля 2023, 11:41 Украинские боевики обстреляли город в Курской области Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области Роман Старовойт / Telegram-канал

Читать 360tv в

Украинские военные атаковали Суджу в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

Роман Старовойт / Telegram-канал Роман Старовойт / Telegram-канал Роман Старовойт / Telegram-канал Роман Старовойт / Telegram-канал Роман Старовойт / Telegram-канал

По его словам, всего зафиксировали три прилета.

Реклама

«Жилой дом получил сильные повреждения, начался пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколки повредили также соседние строения и дома. Из мирных жителей никто не пострадал», — отметил губернатор.

Старовойт подчеркнул, что власти региона окажут необходимую помощь в восстановлении домовладений.

Населенные пункты Курской области регулярно попадают под обстрелы со стороны украинских боевиков.

Днем ранее, 18 июля, ВСУ атаковали деревню Елизаветовку в Глушковском районе, снаряды повредили двор машинно-тракторного парка завода «Победа» и два жилых дома. Всего в деревне зафиксировали четыре прилета снарядов.

Также 14 июля в Курской области упал беспилотник, никто из местных жителей не пострадал.