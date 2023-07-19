19 июля 2023, 11:41
Украинские боевики обстреляли город в Курской области
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
Украинские военные атаковали Суджу в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
По его словам, всего зафиксировали три прилета.
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«Жилой дом получил сильные повреждения, начался пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколки повредили также соседние строения и дома. Из мирных жителей никто не пострадал», — отметил губернатор.
Старовойт подчеркнул, что власти региона окажут необходимую помощь в восстановлении домовладений.
Населенные пункты Курской области регулярно попадают под обстрелы со стороны украинских боевиков.
Днем ранее, 18 июля, ВСУ атаковали деревню Елизаветовку в Глушковском районе, снаряды повредили двор машинно-тракторного парка завода «Победа» и два жилых дома. Всего в деревне зафиксировали четыре прилета снарядов.
Также 14 июля в Курской области упал беспилотник, никто из местных жителей не пострадал.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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