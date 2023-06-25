Происшествия 25 июня 2023, 11:38 Украинские боевики обстреляли Горловку СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 15 ракет из РСЗО РИА «Новости»

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Украинские националисты атаковали город Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Всего боевики выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня со стороны населенного пункта Нелеповка. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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Мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале уточнил, что за прошедшие сутки националисты выпустили по городу 17 снарядов. В результате обстрелов пострадали три жилых дома в частном секторе, два общественных здания и один многоквартирный дом.

В начале июня ВСУ также обстреляли Горловку, два человека погибли и еще 10 пострадали.

Кроме того, утром в воскресенье ВСУ нанесли очередной удар по Донецку, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров. Под огнем боевиков оказались Петровской и Киевский районы города.