27 января 2024, 09:01
Украинские боевики обстреляли Горловку кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили кассетные снаряды по Горловке
Украинские военные 27 января обстреляли Горловку кассетными боеприпасами натовского калибра. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
Два снаряда Вооруженные силы Украины выпустили по Горловке после полуночи со стороны Дзержинска. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
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Накануне, 26 января, боевики трижды обстреливали Горловку. Также ВСУ наносили удары по Донецку и сбросили с беспилотника взрывоопасный объект.
В Киевском районе Донецка обстрелы со стороны Украины повредили дом на улице 50-летия Украины, сообщал в своем Telegram-канале глава Донецка Алексей Кулемзин. Неофашисты, сказал он, выпустили 16 снарядов по городу.
Ранее три человека погибли в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ. Под огнем оказались Донецк, Горловка и Ясиноватский район.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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