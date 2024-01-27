Происшествия 27 января 2024, 09:01 Украинские боевики обстреляли Горловку кассетными снарядами Представительство ДНР: ВСУ выпустили кассетные снаряды по Горловке

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Украинские военные 27 января обстреляли Горловку кассетными боеприпасами натовского калибра. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Два снаряда Вооруженные силы Украины выпустили по Горловке после полуночи со стороны Дзержинска. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

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Накануне, 26 января, боевики трижды обстреливали Горловку. Также ВСУ наносили удары по Донецку и сбросили с беспилотника взрывоопасный объект.

В Киевском районе Донецка обстрелы со стороны Украины повредили дом на улице 50-летия Украины, сообщал в своем Telegram-канале глава Донецка Алексей Кулемзин. Неофашисты, сказал он, выпустили 16 снарядов по городу.

Ранее три человека погибли в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ. Под огнем оказались Донецк, Горловка и Ясиноватский район.