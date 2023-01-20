20 января 2023, 10:28
Украинские боевики обстреляли Голую Пристань в Херсонской области
ТАСС: ВСУ нанесли удар по городу Голая Пристань в Херсонской области
Украинские военные в ночь на 20 января нанесли удар по населенному пункту Голая Пристань в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Всего националисты выпустили 10 снарядов из ствольной артиллерии.
Реклама
«Точный объем разрушений и жертвы среди гражданского населения города уточняются», — сказано в сообщении.
Реклама
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что в основной массе жители оккупированного Украиной Херсона воспринимают боевиков ВСУ как захватчиков.
По его словам, оккупанты не заботятся о мирном населении, плохо снабжая их медикаментами и продовольствием, не ремонтируют критическую инфраструктуру.
Также Сальдо признавался, что под новогодний бой курантов загадал главное свое желание — вернуть Херсон под управление России. Он пообещал, что российские военные еще придут в город.
ВСУ
Ситуация в Херсоне
Херсонская область
Реклама
Реклама