Происшествия 20 января 2023, 10:28 Украинские боевики обстреляли Голую Пристань в Херсонской области ТАСС: ВСУ нанесли удар по городу Голая Пристань в Херсонской области РИА «Новости»

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Украинские военные в ночь на 20 января нанесли удар по населенному пункту Голая Пристань в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

Всего националисты выпустили 10 снарядов из ствольной артиллерии.

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«Точный объем разрушений и жертвы среди гражданского населения города уточняются», — сказано в сообщении.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что в основной массе жители оккупированного Украиной Херсона воспринимают боевиков ВСУ как захватчиков.

По его словам, оккупанты не заботятся о мирном населении, плохо снабжая их медикаментами и продовольствием, не ремонтируют критическую инфраструктуру.

Также Сальдо признавался, что под новогодний бой курантов загадал главное свое желание — вернуть Херсон под управление России. Он пообещал, что российские военные еще придут в город.