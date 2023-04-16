Происшествия 16 апреля 2023, 17:55 Украинские боевики обстреляли Энергодар минами с надписью «С Пасхой» РИА «Новости»: ВСУ выпустили мины с надписью «С Пасхой» по Энергодару РИА «Новости»

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Украинские боевики выпустили по городу Энергодару в Запорожской области мины с надписью «С Пасхой». Об этом РИА «Новости» сообщили в городской администрации.

Представитель властей Энергодара уточнил, что речь идет о боеприпасах калибра 120 миллиметров. На некоторых осколках удалось прочесть надпись «С Пасхой» на украинском языке.

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«Военные Украины в великий православный праздник Пасхи выпустили несколько мин по районам Энергодара. Один из снарядов вошел в мягкий грунт, не разорвавшись полностью. На нем прочли: „З Великоднем“, то есть „С Пасхой“ на русском языке», — сообщили в администрации.

По мнению властей города, эти факты служат очередным свидетельством нечеловеческого облика украинских нацистов.

ВСУ атаковали центр Донецка в пасхальную ночь, 16 апреля. Два снаряда попали в здание детского сада, «360» показывал кадры последствий обстрела.