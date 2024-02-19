Важное 19 февраля 2024, 11:41 Украинские боевики обстреляли два села в Курской области Старовойт: села Успеновка и Троицкое попали под удар ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли села Успеновка и Троицкое в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В Успеновке зафиксировано девять прилетов, в Троицком — два на территорию частных домовладений», — написал он.

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Власти начали подомовой обход в населенных пунктах. Старовойт пообещал, что всем собственникам, чье имущество пострадало, помогут.

Украинские боевики регулярно пытаются атаковать российские территории. Ранее под Брянском уничтожили четыре беспилотника за несколько часов. Обошлось без пострадавших и разрушений. Еще один дрон перехватили в Донецкой Народной Республике, в БПЛА находилось семь килограммов взрывчатого вещества. Аппарат обезвредили уже на земле.