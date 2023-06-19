19 июня 2023, 08:19
Украинские боевики обстреляли два поселка в Курской области
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Теткино и Попово-Лежачи
Украинские войска утром в понедельник нанесли удар по поселкам Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
По его словам, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.
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«В Попово-Лежачах в части домов нет электричества из-за повреждения линий электропередачи. Как только появится возможность, аварийные бригады приступят к ремонту», — написал Старовойт.
Кроме того, в трех домовладениях пострадали хозяйственные постройки и несколько автомобилей. Губернатор пообещал оказать содействие в их восстановлении.
Ранее при обстреле поселка Глушково в Курской области пострадали двое мирных жителей, они получили осколочные ранения. Также снаряды повредили несколько магазинов возле рынка и жилые дома.
Старовойт отмечал, что у ВСУ нет достаточных сил, чтобы полноценно вторгнуться на территорию Курской области.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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