Происшествия 06 января 2023, 13:17 Украинские боевики обстреляли Донецк во второй раз после начала режима тишины СЦКК ДНР сообщил о втором обстреле Донецка со стороны ВСУ после объявления режима тишины РИА «Новости»

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Украинские военные во второй раз подряд нанесли удар по Донецку после объявления Россией режима временного прекращения огня. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации огня.

Всего националисты в 12:40 по московскому времени выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

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В 12:00 боевики нанесли удар по Донецку, выпустив шесть 155-миллиметровых снарядов. Под огнем оказался Петровский район города, ВСУ вели обстрел со стороны населенного пункта Курахово.

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Президент России Владимир Путин объявлял об установлении режима прекращения огня военными в период с 12:00 6 января до 24:00 7 января в связи с православным Рождеством. Глава государства призвал украинские власти поддержать временное перемирие.

Украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение российского коллеги, посчитав, что ВС РФ воспользуются паузой для доставки в зону боевых действий военной техники и свежих подразделений личного состава.