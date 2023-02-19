19 февраля 2023, 10:16
Украинские боевики обстреляли Донецк натовскими снарядами
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ выпустили по Киевскому району 15 снарядов калибром 155 мм
Украинские военные утром в воскресенье, 19 февраля, обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«С 08:00 вооруженные формирования Украины выпустили по Киевскому району 15 снарядов 155 миллиметров», — написал он.
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Кулемзин призвал местных жителей укрыться в убежищах и не выходить на улицу из-за вероятности повторных обстрелов.
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«Также с самого утра под обстрелом находятся жители Куйбышевского и Кировского районов города. Без острой необходимости не выходите на улицу! Берегите себя», — заключил мэр.
Совместный центр контроля и координации огня уточнил в Telegram-канале, что по Кировскому и Куйбышевскому районам ВСУ в общей сложности выпустили 12 снарядов калибром 155 миллиметров.
Почти за год эскалации конфликта украинские военные выпустили по населенным пунктам Донецкой Народной Республики свыше 100 тысяч боеприпасов.
ДНР
ВСУ
Донецк
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