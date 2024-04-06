Происшествия 06 апреля 2024, 09:06 Украинские боевики обстреляли Донецк кассетными снарядами Мэр Кулемзин: Петровский район обстреляли натовскими кассетными снарядами РИА «Новости»

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Донецк утром 6 апреля оказался под очередным обстрелом со стороны украинских боевиков. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, по Петровскому району выпустили кассетные боеприпасы.

«Петровский район был обстрелян кассетными снарядами натовского образца», — написал Кулемзин.

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Мэр призвал горожан не покидать укрытий и быть предельно осторожными. С 21:00 5 апреля до 09:00 6 апреля по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам, добавил Кулемзин, укронацисты выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров.

«Из них пять кассетного типа», — уточнил он.

Ранее при обстреле Кировского района в Донецке погиб 47-летний мужчина. Ранение также получила 83-летняя пенсионерка.