Происшествия 26 апреля 2023, 07:42 Украинские боевики обстреляли Донецк СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 15 снарядов по Донецку Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские боевики утром в среду нанесли очередной удар по Донецку. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.

Боевики вели обстрел со стороны населенных пунктов Нетайлово и Орловка, выпустив в общей сложности 15 снарядов калибром 155 миллиметров.

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Под огнем оказались Киевский и Куйбышевский районы города. О пострадавших и разрушениях на данный момент пока не сообщалось.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале отметил, что дорожные рабочие в Петровском районе вынуждены на постоянной основе работать над обеспечением проезда местных жителей на фоне регулярных обстрелов со стороны боевиков.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляка заявил, что у ВСУ есть полное юридическое право уничтожать все, что находится в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. По его словам это основание боевикам гарантирует международное право.