Происшествия 14 апреля 2023, 11:56 Украинские боевики обстреляли Донецк СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные утром в пятницу атаковали Донецк. Об этом сообщили в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации прекращения огня.

Всего националисты выпустили 10 снарядов из реактивной системы залпового огня. В зоне поражения оказался Петровский район города. ВСУ вели обстрел со стороны населенного пункта Максимильяновка.

Реклама

Кроме того, ВСУ выпустили семь снарядов по Куйбышевскому району Донецка. Также под огнем оказался Киевский район города. По нему бойцы ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров.

Мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале предупредил жителей Донецка об обстрелах ВСУ и попросил их соблюдать предельную осторожность.

Политолог Евгений Михайлов заявлял «360», что для прекращения обстрелов Донбасса украинские войска нужно отодвинуть как минимум до Киева.