27 апреля 2023, 07:44
Украинские боевики обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские боевики утром в четверг в очередной раз обстреляли Донецк. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.
Всего националисты выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров, под огнем оказались Петровский и Кировский районы города.
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О разрушениях и пострадавших на данный момент официально не сообщалось.
СЦКК установил, что боевики вели обстрел со стороны населенных пунктов Нетайлово и Красногоровка.
Днем ранее, 26 апреля, Донецк также подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Боевики выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня. По предварительной информации, из мирных жителей никто не пострадал.
ВСУ
Донецк
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