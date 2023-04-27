Происшествия 27 апреля 2023, 07:44 Украинские боевики обстреляли Донецк СЦКК ДНР: украинские военные выпустили восемь снарядов по Донецку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики утром в четверг в очередной раз обстреляли Донецк. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Всего националисты выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров, под огнем оказались Петровский и Кировский районы города.

Реклама

О разрушениях и пострадавших на данный момент официально не сообщалось.

СЦКК установил, что боевики вели обстрел со стороны населенных пунктов Нетайлово и Красногоровка.

Днем ранее, 26 апреля, Донецк также подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Боевики выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня. По предварительной информации, из мирных жителей никто не пострадал.