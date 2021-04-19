Украинские боевики нанесли минометный удар по окраинам Горловки и Донецка

Украинские боевики нанесли минометный удар по окраинам двух крупнейших городов Донецкой области — Горловке и Донецку, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Примерно с 5:20 до 6:20 утра по московскому времени по этим населенным пунктам было выпущено 27 мин калибром 120 миллиметров.

Накануне, согласно информации представительства республики в СЦКК, ВСУ нанесли по Донецку удар с применением крупнокалиберных минометов, АГС, крупнокалиберного пулемета, а также стрелкового оружия. Были обстрелены Донецк, Старомихайловка, Лозовое, Веселое и Ясное. В результате произошедшего погиб мужчина 1962 года рождения. Обстрелы продолжились 16 апреля. Власти Донбасса экстренно запросили созыв контактной группы.