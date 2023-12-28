Важное 28 декабря 2023, 12:51 Украинские боевики атаковали село Дроновка в Белгородской области Губернатор Гладков: ВСУ повредили линии газо- и электроснабжения в Дроновке Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Украинские венные нанесли удар по окраине села Дроновка в Грайворонском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из-за обстрела получили повреждения ЛЭП и газоснабжение населенного пункта, специалисты устранят неполадки в ближайшее время. Гладков добавил, что от осколков снарядов никто из жителей села не пострадал.

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«Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — указал губернатор.

Ранее украинские боевики атаковали территорию Крыма. ВСУ нанесли ракетный удар по Феодосии, из-за обстрела погиб один человек, еще четыре горожанина пострадали. В результате атаки на территории порта начался пожар, повреждения получил десантный корабль «Новочеркасск».

По мнению зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, ВСУ решились нанести удар по Феодосии из-за потери Марьинки. Он напомнил, что украинские военные уже пытались раньше атаковать российские территории с помощью беспилотников.