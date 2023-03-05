05 марта 2023, 18:01
Украинские боевики атаковали пункт раздачи воды в Лисичанске, погиб один человек
Администрация Лисичанска: один человек погиб после обстрела ВСУ пункта раздачи воды
Украинские боевики нанесли удар по пункту раздачи воды в Лисичанске Луганской Народной Республики, жертвой обстрела стал один мирный житель. Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале.
«Мирные жители ожидали приезда машины с водой, удар направили именно по ним. Один мужчина стал жертвой атаки, еще семь человек получили осколочные ранения разной степени тяжести», — сообщили в администрации.
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Исполняющий обязанности главы администрации Лисичанска Андрей Скорый заявил, что украинские боевики используют методы террористов.
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«Нас пытаются запугать, но у них ничего не получится, я уверен. Победа будет за нами», — подчеркнул он.
Совместный центр контроля и координации огня уточнил, что националисты применили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Ранее сообщалось, что украинские каратели атаковали Волноваху из американской реактивной системы залпового огня HIMARS во время митинга в память Владимира Жоги, одного из павших командиров подразделений ДНР.
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