Важное 21 января 2023, 13:03 Украинские боевики атаковали мелькомбинат в Курской области Губернатор Старовойт: ВСУ с дрона сбросили две гранаты на мелькомбинат в поселке Теткино Министерство обороны Украины

Читать 360tv в

ВСУ сбросили две гранаты на мелькомбинат в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Украинские военные в Теткине сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. Пострадавших, к счастью, как и существенных повреждений, нет», — написал он.

Реклама

После начала специальной операции России на Украине населенные пункты Курской области неоднократно становились объектом ударов украинских боевиков.

Реклама

ВСУ 8 января атаковали жилой сектор в Теткине, повредив линии электропередач и оставив без света мирное население.

В пятницу, 20 января, украинские националисты нанесли удар по селу Карабанову в Белгородской области, снаряд попал в жилой дом, полностью его разрушив.

Губернатор Вячеслав Гладков показывал кадры с места происшествия и уточнил, что никто не пострадал.