Важное 22 ноября 2023, 08:31 Украинские беспилотники уничтожили над Крымом Минобороны России сообщило об уничтожении 3 БПЛА над Крымом РИА «Новости»

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Утром 22 ноября над Крымом уничтожили три беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России.

Атаку предотвратили около 07:30 силами дежурных средств ПВО. Пресс-служба министерства обвинила киевский режим в попытке совершить теракт на территории России. Три беспилотника самолетного типа уничтожили над Крымом.

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Четыре безэкипажных катера засекли в западной части акватории Черного моря на пути к Крымскому полуострову. Министерство сообщило, что их уничтожили.

Украинские беспилотники сбили 21 ноября в Ростовской, Курской и Брянской областях. В Стародубском районе из-за обстрелов ввели режим чрезвычайной ситуации. Курский губернатор Роман Старовойт показал обломки перехваченного пограничниками дрона-камикадзе. Он посоветовал жителям не трогать аппарат до приезда оперативных служб, так как это опасно.