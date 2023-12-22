Важное 22 декабря 2023, 11:59 Украинские беспилотники сбили в Брянской области Минобороны: два украинских БПЛА уничтожили в Брянской области РИА «Новости»

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В Брянской области утром 22 декабря засекли два беспилотника самолетного типа. Военные уничтожили дроны, сообщило Минобороны России.

«Около 10 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — объявила пресс-служба.

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Два дрона заметили и уничтожили в небе над Брянской областью. Куда упали обломки и привело ли это к каким-то последствиям, не уточнили.

В Запорожской области в районе Бердянска сбили два беспилотника. Третий разбился в частном секторе. Никто не пострадал, но один жилой дом получил повреждения.

Брянскую область атаковали 21 декабря. Один беспилотник сбили над Суражским районом, по Погарскому району открыли огонь. Пострадали три человека — двое в селе Чаусы и один в Сопычах. Их доставили в больницу.