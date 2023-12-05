Происшествия 05 декабря 2023, 21:28 Украинские беспилотники сбили в Белгородской области Минобороны: шесть украинских беспилотников обезвредили в Белгородской области РИА «Новости»

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Российские военные сбили три беспилотника самолетного типа в Белгородской области. Также они перехватили три дрона ВСУ, сообщило Минобороны России.

«Около 20:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в сообщении.

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Дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата и еще три перехватили над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередной попытке Вооруженных сил Украины атаковать регион. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет. Осколки беспилотников повредили легковой автомобиль в поселке Репной.

В понедельник, 4 декабря, ВСУ атаковали пять районов Белгородской области. В общей сложности зафиксировали 20 гранатометных выстрелов и около 50 прилетов разных снарядов.