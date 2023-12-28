Происшествия 28 декабря 2023, 06:33 Украинские беспилотники сбили над Крымом Минобороны: силы ПВО уничтожили два БПЛА над Крымом Stringer/Keystone Press Agency/globallookpress

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В Крыму сработала система ПВО. Ночью военные сбили два беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

По информации министерства, украинские военные пытались совершить террористическую атаку на российские объекты. Им не удалось этого сделать. Дежурными средствами ПВО над Крымом уничтожили два беспилотника самолетного типа.

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Феодосию атаковали 26 декабря, спустя время воздушную тревогу объявили в Севастополе. Повреждения получили десантный корабль «Новочеркасск» и феодосийский порт. Около населенного пункта Жовтень сбили два бомбардировщика Су-24. Минздрав Крыма сообщал о четверых пострадавших, из них один в состоянии средней степени тяжести до сих пор находится в больнице. Сенатор Андрей Климов связал нападение с освобождением Марьинки, доктор военных наук Константин Сивков заявил о причастности Великобритании и США.