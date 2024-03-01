Происшествия 01 марта 2024, 07:48 Украинские беспилотники в Нижегородской области перехватили над промзоной Дзержинска Мэр Носков: 3 БПЛА перехватили над промзоной Дзержинска, никто не пострадал РИА «Новости»

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Беспилотники в Нижегородской области перехватили над промзоной города Дзержинска. Предприятия продолжили работу в штатном режиме, жители не пострадали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава горадминистрации Иван Носков.

Промзону, по его словам, пытались атаковать тремя беспилотниками самолетного типа. Ночью их обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы. Иван Носков сообщил, что ЧП не сказалось на работе предприятий.

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«Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционирует в штатном режиме», — объявил он.

Глава города напомнил, что в Нижегородской области работали важнейшие промышленные объекты. Он заявил, что понимая это, власти обеспечили защиту предприятий и жителей с воздуха.

Минобороны России сообщило, что ночью остановили четыре БПЛА. Из них три перехватили в Нижегородской области, один — в Белгородской.