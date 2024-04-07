07 апреля 2024, 04:12
Украинские беспилотники атаковали сразу несколько сел в белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали беспилотниками 2 населенных пункта в Белгородской области
Украинские боевики атаковали беспилотниками сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В поселке Ленинский Шебекинского района беспилотник сбросил взрывное устройство, из-за чего загорелась крыша частного дома. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, отметил Гладков.
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Дроновку в Грайворонском городском округе атаковали при помощи FPV-дронов.
«В результате четырех атак полностью сгорели два автомобиля. Также повреждена линия газопередачи», — сообщил губернатор.
По информации Гладкова, пострадавших нет. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий ударов в светлое время суток.
Вечером в субботу, 6 апреля, в Белгороде и Белгородском районе гудела сирена ракетной опасности. Гладков в Telegram-канале напомнил правила безопасности при особом режиме.
Беспилотники
Боевики
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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