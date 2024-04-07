Важное 07 апреля 2024, 04:12 Украинские беспилотники атаковали сразу несколько сел в белгородской области Гладков: ВСУ атаковали беспилотниками 2 населенных пункта в Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали беспилотниками сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В поселке Ленинский Шебекинского района беспилотник сбросил взрывное устройство, из-за чего загорелась крыша частного дома. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, отметил Гладков.

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Дроновку в Грайворонском городском округе атаковали при помощи FPV-дронов.

«В результате четырех атак полностью сгорели два автомобиля. Также повреждена линия газопередачи», — сообщил губернатор.

По информации Гладкова, пострадавших нет. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий ударов в светлое время суток.

Вечером в субботу, 6 апреля, в Белгороде и Белгородском районе гудела сирена ракетной опасности. Гладков в Telegram-канале напомнил правила безопасности при особом режиме.