26 июля 2023, 13:43
Украинская журналистка Соколовская попала под следствие за фейки о ВС России
СК возбудил дело против украинской журналистки Соколовской за фейки о ВС РФ
Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении украинской журналистки Янины Соколовской. По их версии, она распространяла фейки о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК.
Согласно предварительным данным, в период с марта по май 2022 года Соколовская выложила в открытый доступ в Telegram-канале заведомо неправдивые данные о действиях российских вооруженных сил против мирного населения Украины. Это обнаружили следователи столичного Следственного комитета и сотрудники Центра по противодействию экстремизма МВД по Москве.
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Останкинский межрайонный следственный отдел возбудил дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС России (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Максимальная санкция — лишение свободы на 10 лет.
Расследование продолжается. Следователи собирают доказательства вины журналистки.
Янина Соколовская — главный редактор «Известий на Украине», в России она не раз выступала в качестве эксперта на ток-шоу, среди которых «Время покажет».
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