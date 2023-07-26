Происшествия 26 июля 2023, 13:43 Украинская журналистка Соколовская попала под следствие за фейки о ВС России СК возбудил дело против украинской журналистки Соколовской за фейки о ВС РФ РИА «Новости»

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Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении украинской журналистки Янины Соколовской. По их версии, она распространяла фейки о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК.

Согласно предварительным данным, в период с марта по май 2022 года Соколовская выложила в открытый доступ в Telegram-канале заведомо неправдивые данные о действиях российских вооруженных сил против мирного населения Украины. Это обнаружили следователи столичного Следственного комитета и сотрудники Центра по противодействию экстремизма МВД по Москве.

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Останкинский межрайонный следственный отдел возбудил дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС России (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Максимальная санкция — лишение свободы на 10 лет.

Расследование продолжается. Следователи собирают доказательства вины журналистки.

Янина Соколовская — главный редактор «Известий на Украине», в России она не раз выступала в качестве эксперта на ток-шоу, среди которых «Время покажет».