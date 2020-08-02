Украинская телеведущая рассказала о нападении насильника в поезде

Украинская телеведущая Анастасия Луговая рассказала о нападении насильника в поезде, следующем из Мариуполя в Киев. Мужчина избил ее и пытался изнасиловать на глазах у маленького сына Луговой.

По словам телеведущей, злоумышленник зашел в купе ночью, начал избивать женщину, пытался ударить и проснувшегося ребенка. Луговой удалось остановить мужчину, она убедила его уйти в другое купе, чтобы мальчик ничего не видел, рассказала Анастасия Луговая в Instagram. Однако малыш сильно заплакал, и женщина объяснила нападавшему, что ребенка надо успокоить. Под этим предлогом ей удалось сбежать и спрятаться вместе с сыном в соседнем вагоне.

Мужчину арестовали и держали под стражей до прибытия в Киев. Там женщину с ребенком встрел ее муж, который вызвал полицию. Нападавшего передали стражам порядка. У Анастасии Луговой диагностировали перелом челюсти и сильные гематомы на лице.

Ранее стало известно о том, что французская прокуратора возобновила дело об изнасиловании, в котором обвиняют актера Жерара Депардье.