Происшествия 22 марта 2023, 15:05 Украинская ракета в Донецке уничтожила здание водоканала и повредила окна школы Ракета «Точка-У» уничтожила здание водоканала в Петровском районе Донецка РИА «Новости»

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Украинские войска атаковали Петровский район Донецка. Удар ракетой «Точка-У» пришелся на здание местного водоканала и повредил окна в школе. Последствия атаки показал в Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

«Здание водоканала по улице Архипова. <…> По уточненной информации, в результате утреннего обстрела Петровского района повреждено остекление здания школы № 87», — подписал он снимки.

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От водоканала остались груды кирпичей, труб, досок и черепицы. Алексей Кулемзин не уточнил, пострадал ли кто-то из местных жителей.

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Ракету «Точка-У» направили из Красноармейска по Петровскому району Донецка в 03:55, сообщило представительство ДНР в СЦКК. В 02:00 из Курахово выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров, в 04:00 — четыре, в 13:10 — еще четыре. Кроме того, украинские войска трижды обстреляли Куйбышевский район тремя, четырьмя и пятью крупнокалиберными снарядами.