Происшествия 19 апреля 2023, 04:51 Украинская ПВО разрушила школу под Снигиревкой и свалила вину на ВС России Глава Снигиревского района Барбашов: ВСУ разрушили школу и обвинили в этом ВС России РИА «Новости»

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Украинская система ПВО при попытке сбить российские ракеты поразила гражданские объекты Снигиревского района, в том числе разрушила школу в Васильевке. Киев попытался переложить вину на армию РФ, об этом РИА «Новости» рассказал глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Российская армия в ночь на 16 апреля обстреляла военные объекты Украины на территории Снигиревского района. При попытке отразить атаку ВСУ ракетами С-300 разрушили школу.

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«При этом украинская сторона не отрицает, что все поражения гражданских инфраструктурных объектов произошли от падения ракет С-300, но утверждает, что эти ракеты были выпущены с российской стороны», — сообщил Барбашов.

Собеседник агентства напомнил, что украинским гражданам запрещено сообщать о попадании российских ракет, при этом о разрушении школы в Снигиревском районе широко публикуются.

«Вина за них сваливается на российскую сторону. Это происходит потому, что украинской стороне прекрасно известно, что ракеты С-300 были выпущены украинскими системами ПВО», — подчеркнул Барбашов.

Происходящее глава администрации назвал информационной кампанией по дискредитации российской армии.