16 августа 2023, 16:26
Украинская ДРГ снова попыталась прорваться в Брянскую область
Богомаз: ВС России и ФСБ пресекли попытку проникновения ДРГ в Брянскую область
Вооруженные силы России и Пограничная служба ФСБ совместными усилиями пресекли проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Благодаря совместным слаженным действиям подразделений Минобороны и Пограничного управления ФСБ России пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области в составе шести боевиков. Спасибо нашим защитникам», — написал он.
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Богомаз отметил, что пятерых диверсантов уничтожили в боестолкновении.
Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил об уничтожении четырех украинских боевиков в составе ДРГ при попытке проникнуть в Брянскую область.
У них обнаружили FPV-дроны с российской символикой и наклейками «Собственность ФСБ России», приборы навигации и связи, взрывные устройства и иностранное вооружение.
Минобороны РФ
ФСБ
ВСУ
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