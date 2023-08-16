Происшествия 16 августа 2023, 16:26 Украинская ДРГ снова попыталась прорваться в Брянскую область Богомаз: ВС России и ФСБ пресекли попытку проникновения ДРГ в Брянскую область РИА «Новости»

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Вооруженные силы России и Пограничная служба ФСБ совместными усилиями пресекли проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Благодаря совместным слаженным действиям подразделений Минобороны и Пограничного управления ФСБ России пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области в составе шести боевиков. Спасибо нашим защитникам», — написал он.

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Богомаз отметил, что пятерых диверсантов уничтожили в боестолкновении.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил об уничтожении четырех украинских боевиков в составе ДРГ при попытке проникнуть в Брянскую область.

У них обнаружили FPV-дроны с российской символикой и наклейками «Собственность ФСБ России», приборы навигации и связи, взрывные устройства и иностранное вооружение.