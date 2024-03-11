Происшествия 11 марта 2024, 12:34 Украинская ДРГ потеряла пять боевиков при попытке прорыва в Белгородской области Mash: украинская ДРГ попыталась прорваться через границу в Белгородской области РИА «Новости»

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Группа украинских диверсантов предприняла попытку прорыва через госграницу России в районе Новой Таволжанки Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника канала, в ДРГ входят около 15 диверсантов. Они вооружены автоматами М4, гранатами и взрывчаткой.

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Пограничники встретили преступников огнем и отбросили обратно на территорию Украины. По предварительным данным, как минимум пять боевиков ликвидировали, добавил собеседник Mash.

Официально эти данные пока не подтверждали. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не публиковал сведений о попытках прорыва ДРГ. Также такую информацию не предоставляли в пресс-службе Минобороны.