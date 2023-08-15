15 августа 2023, 14:17
Украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область
Богомаз: попытку прорыва украинской ДРГ предотвратили в Брянской области
Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться на территорию Брянской области, но Вооруженные силы России и сотрудники регионального погрануправления ФСБ предотвратили действия противника. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона указал, что украинская ДРГ попыталась прорваться на российскую территорию в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа. Богомаз поблагодарил защитников страны.
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«Пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.
Он сообщил, что при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины погибло одно животное, принадлежавшее сельхозпредприятию. Кроме того, частично повредило производственные помещения и автомобиль, подытожил глава Брянской области.
Ранее артиллерия российской группировки войск «Днепр» уничтожила командно-наблюдательный пункт украинской ДРГ под Херсоном. Обнаружить место сосредоточения диверсантов удалось благодаря средствам разведки.
Россия
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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