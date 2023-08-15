Важное 15 августа 2023, 14:17 Украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область Богомаз: попытку прорыва украинской ДРГ предотвратили в Брянской области РИА «Новости»

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Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться на территорию Брянской области, но Вооруженные силы России и сотрудники регионального погрануправления ФСБ предотвратили действия противника. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава региона указал, что украинская ДРГ попыталась прорваться на российскую территорию в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа. Богомаз поблагодарил защитников страны.

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«Пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.

Он сообщил, что при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины погибло одно животное, принадлежавшее сельхозпредприятию. Кроме того, частично повредило производственные помещения и автомобиль, подытожил глава Брянской области.

Ранее артиллерия российской группировки войск «Днепр» уничтожила командно-наблюдательный пункт украинской ДРГ под Херсоном. Обнаружить место сосредоточения диверсантов удалось благодаря средствам разведки.