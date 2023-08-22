Происшествия 22 августа 2023, 14:41 Украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область Губернатор Богомаз: украинские диверсанты пытались прорваться под Брянском

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Группа украинских диверсантов пыталась прорваться на территорию Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе», — написал он.

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Атаку украинской ДРГ удалось пресечь. Богомаз отметил, что сейчас идут мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.

До этого ВСУ атаковали село Петрова Гута в Климовском районе Брянской области. В результате обстрелов были повреждены три жилых дома. Также под удар попало село Забрама, там загорелся жилой дом и хозпостройки. В результате атаки никто не пострадал.