22 августа 2023, 14:41
Украинская ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область
Губернатор Богомаз: украинские диверсанты пытались прорваться под Брянском
Группа украинских диверсантов пыталась прорваться на территорию Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе», — написал он.
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Атаку украинской ДРГ удалось пресечь. Богомаз отметил, что сейчас идут мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.
До этого ВСУ атаковали село Петрова Гута в Климовском районе Брянской области. В результате обстрелов были повреждены три жилых дома. Также под удар попало село Забрама, там загорелся жилой дом и хозпостройки. В результате атаки никто не пострадал.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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