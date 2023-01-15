Происшествия 15 января 2023, 20:26 Украинская армия усилила интенсивность обстрелов Кременной после поражения в Соледаре Командир спецназа Новиков: ВСУ усилили обстрелы Кременной после поражения в Соледаре Уничтоженная техника ВСУ / РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины усилили интенсивность обстрелов города Кременная в Луганской Народной Республике после поражения в Соледаре. Об этом ТАСС рассказал командир спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.

«Сейчас выросла интенсивность их (ВСУ — прим.ред.) обстрелов по гражданской инфраструктуре Кременной. Думаю, это связано с поражением украинских войск в Соледаре. Это такая злость украинских военных. У них какие-то поражения на фронте — они возмещают это на беззащитных, на мирных, там, где могут как-то бессильный яд свой выплеснуть», — отметил Новиков.

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Командир спецназа пояснил, что украинские ВС перебросили большую часть сил со сватовского направления на Кременское, поэтому стали интенсивнее бить по гражданской инфраструктуре Кременной.

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Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах Кременной и Лисичанска ЛНР. ВС России уничтожили два украинских беспилотника в районе населенных пунктов Никольское в ДНР и Краснореченское в ЛНР.