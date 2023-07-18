Происшествия 18 июля 2023, 20:10 Украинка угрожала диспетчеру скорой помощи в Москве ракетами НАТО Mash: украинка в Москве потребовала приоритетного медобслуживания, угрожая ракетным ударом РИА «Новости»

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Уроженка Харькова начала угрожать диспетчеру скорой помощи атакой НАТО на Россию. Пьяная девушка устроила истерику в Москве, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в ночь на 18 июля украинка сильно напилась, а потом вызвала такси. Вскоре она почувствовала себя плохо и позвонила в скорую.

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Когда диспетчер ответил, девушка начала требовать, чтобы ее быстро вылечили. По мнению дебоширки, помощь ей нужно было оказать по высшему разряду, потому что она является уроженкой Украины.

«Я с Украины, я под защитой Украины и НАТО. И если скорая не приедет, ракетами разнесут всю Россию», — заявила она.

Врачи оказали девушке необходимую медицинскую помощь, а потом сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Теперь харьковчанке могут предъявить обвинение в экстремизме.

Ранее в Москве задержали гражданку Украины, которая приехала в Россию для вывоза детей-сирот из новых регионов. ФСБ РФ задержала еще одну украинку за шпионаж. По данным ведомства, женщина передавала сведения о Вооруженных силах РФ по заданию иностранных спецслужб.