18 июля 2023, 20:10
Украинка угрожала диспетчеру скорой помощи в Москве ракетами НАТО
Mash: украинка в Москве потребовала приоритетного медобслуживания, угрожая ракетным ударом
Уроженка Харькова начала угрожать диспетчеру скорой помощи атакой НАТО на Россию. Пьяная девушка устроила истерику в Москве, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, в ночь на 18 июля украинка сильно напилась, а потом вызвала такси. Вскоре она почувствовала себя плохо и позвонила в скорую.
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Когда диспетчер ответил, девушка начала требовать, чтобы ее быстро вылечили. По мнению дебоширки, помощь ей нужно было оказать по высшему разряду, потому что она является уроженкой Украины.
«Я с Украины, я под защитой Украины и НАТО. И если скорая не приедет, ракетами разнесут всю Россию», — заявила она.
Врачи оказали девушке необходимую медицинскую помощь, а потом сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Теперь харьковчанке могут предъявить обвинение в экстремизме.
Ранее в Москве задержали гражданку Украины, которая приехала в Россию для вывоза детей-сирот из новых регионов. ФСБ РФ задержала еще одну украинку за шпионаж. По данным ведомства, женщина передавала сведения о Вооруженных силах РФ по заданию иностранных спецслужб.
Украина
Москва 2023
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